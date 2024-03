Oggi al via "Libera ludum". Giochi per tutti i gusti

Oggi a partire dalle 15 e per tutta la giornata di domani la biblioteca Ragionieri, in piazza della biblioteca 4 nell’area di Doccia, ospiterà "Libera ludum", grande manifestazione dedicata al gioco nelle più diverse accezioni: giochi di ruolo e da tavolo, ad esempio. In programma più di 80 sessioni con master da tutta Italia e giochi per tutti i gusti e tutte le età. Per i più piccoli è stata anche organizzata un’area dedicata nella quale potranno divertirsi senza prenotazione a partire da un minimo di partecipanti. Anche per la ludoteca non occorre prenotare: sarà possibile provare decine di giochi da tavolo con l’aiuto di esperti divulgatori. Chi avesse dei dubbi su cosa scegliere, però, potrà rivolgersi al personale presente che saprà dare le giuste indicazioni per le diverse esigenze e aspettative. Durante l’evento, in entrambe le giornate, non saranno attivi i servizi bibliotecari (prestito, restituzione, studio) che torneranno invece alla normalità dall’inizio della prossima settimana.