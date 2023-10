Offese alla Sales: "Spiegateci il perché"

Gli spogliatoi della Sales imbrattati con scritte offensive verso la squadra di casa. Un comportamento che la Sales ha condannato con fermezza sul proprio profilo social.

"La Sales è un luogo in cui dovremmo sentirsi accolti, sostenuti e ispirati, un luogo in cui coltiviamo amicizie e condividiamo la passione per il calcio - scrive la squadra del presidente Maurizio Razzi (nella foto) -. Questi messaggi offensivi sono inaccettabili e non rappresentano i valori che ci uniscono. Vorremmo rivolgere un messaggio all’autore di queste scritte, anche se rimane anonimo. Ti chiediamo di contattare il nostro Presidente. Siamo qui per ascoltare le tue motivazioni, perché crediamo che chiunque esprima tali sentimenti debba affrontare un profondo disagio. La Sales è pronta a dialogo e confronto".