Odissea piazza Cavour. Sopralluogo di Gemelli: "Ritardi inaccettabili"

"Inaccettabili i ritardi sulla sistemazione di piazza Cavour a San Giusto". Ieri il candidato del centrodestra, Claudio Gemelli (in foto), ha effettuato un sopralluogo nel quartiere, dopo essere stato sollecitato da negozianti e residenti della zona. Gemelli, che in questi giorni sta portando avanti il suo giro per la città per evidenziare cosa è andato storto in questi anni.

"Comprendo appieno – ha detto Gemelli – le preoccupazioni e i disagi di commercianti e residenti. Problemi che hanno causato i cantieri infiniti. Tutti hanno risentito degli effetti negativi, come la mancanza di un’illuminazione definitiva, la riduzione dei parcheggi, il taglio degli alberi che garantivano un’ombreggiatura e l’assenza di panchine in prossimità della stagione estiva. L’amministrazione non ha detto parole chiare sulla situazione, né rassicurato i commercianti per i danni economici subiti a causa dei ritardi nei lavori. Mi impegnerò a lavorare per trovare le migliori soluzioni possibili".

Ieri per la candidata del Pd, Claudia Sereni, nuova presenza al mercato per il volantinaggio ai cittadini, mentre si prepara per domani alle 21 l’uscita pubblica di Giovanni Bellosi, il candidato civico che svelerà i suoi sostenitori.