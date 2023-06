Odissea per gli immigranti "Sei mesi per un documento"

File lunghissime che si creano dalle cinque della mattina. Attese interminabili, continui rinvii e procedure farraginose. È la giornata tipo di chi vuole rinnovare o aggiornare il permesso o la carta di soggiorno.

Cittadini extra comunitari che si trovano accalcati fuori dallo sportello immigrazione della questura, con i loro problemi e le loro istanze: "Alcuni lavoratori o studenti stranieri che sono residenti in Italia – spiega Derres Araia, storico personaggio eritreofiorentino, impegnato nel sostegno ai migranti – hanno aspettato fino a cinquesei mesi soltanto per avere l’appuntamento per rinnovare un permesso di soggiorno per richiedenti asilo o protezione speciale, ovvero un documento che ha una validità di sei mesi, cioè quasi l’equivalente del tempo d’attesa stesso".

Un lasso di tempo che dà vita a disagi e condizioni estreme: "Ho accompagnato una signora anziana di 84 anni con precarie condizioni di salute – continua Araia –, che per una settimana ha cercato di mettersi in fila, ma non riesce a stare più di un’ora in piedi e ha dovuto rinunciare perdendo ogni volta la sua priorità". Sono tanti, aggiunge Araia, gli extracomunitari "che arrivano o risiedono da anni nel nostro Paese e vogliono lavorare o trovare una casa in affitto che lamentano grossi disagi per i tempi lunghi della burocrazia".

A mandare in tilt il sistema è anche, secondo Mauro Storti della cooperativa Il Girasole, "il poco personale che lamentano gli uffici che si occupano di immigrazione". Perché oltre al rinnovo o all’aggiornamento dei documenti, anche l’iter di regolarizzazione del migrante trova vita difficile fin da subito. "La questura impiega almeno sei mesi per formalizzare la richiesta di asilo, poi ci vogliono almeno due o tre anni, tra commissioni e ricorsi, per ottenere un documento di protezione, che sia l’asilo politico o la protezione sussidiaria", aggiunge Storti.

Cambierà qualcosa con l’accordo per aggiornare le procedure di frontiera e la gestione dell’asilo per i migranti siglato, dopo sette anni di negoziati, durante il Consiglio Affari Interni? Tra i punti dell’intesa, è infatti previsto che l’esame delle domande di asilo dovrà avvenire entro 12 settimane. "Peccato che a Firenze e in gran parte del Paese – conclude Storti – tra la richiesta di asilo e la determinazione della commissione per il riconoscimento della protezione può passare anche più di un anno".

Pietro Mecarozzi