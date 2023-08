Occupazioni, linea della fermezza

Quest’ultimo, anche nella storia nera dell’Astor ha avuto un ruolo non di secondo piano nell’individuazione dello stabile. Almeno questo è quello che emerge dalle dichiarazioni degli ex occupanti, sentiti dalla polizia nell’ambito dell’indagine sul racket delle stanze.

Dopo settimane di accuse incrociate che non sempre hanno colto nel merito (o nel segno) e che hanno fatto da cornice politica alla vicenda della bimba sparita, è stato il Viminale a entrare a gamba tesa nel ginepraio degli stabili abbandonati, con una circolare in cui detta ai prefetti la linea della fermezza nell’evitare nuove occupazione e procedere agli sgomberi, anche d’accordo con l’autorità giudiziaria e le amministrazioni locali. Un provvedimento che presuppone quindi un’ulteriore stretta anche a Firenze dove, nonostante la magistratura si fosse già mossa con i sequestri di strutture occupate (da villa Pepi all’ex mobilificio Becagli, alle Mulina e via Ponte di Mezzo, appunto) ci sono ancora casermoni abitati irregolarmente. Una linea invocata anche dal Comune che già nel novembre 2022, dopo gli ingressi illegali all’Astor, aveva chiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine proprio per evitare, come dice ora lo stesso ministro, che l’occupazione diventasse un cancro difficile da estirpare.

Per attuare il piano il ministro ricorda la possibilità di utilizzare il Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana che per il 2023 sarà ampliato incrementando la quota da suddividere tra i comuni capoluogo delle città metropolitane (e Firenze è tra queste). Soldi che serviranno - nella filosofia del decreto interministeriale in via di sottoscrizione – per iniziative, e quindi sistemazioni, nei confronti di nuclei familiari fragili. Sgomberare, si è visto con l’ex Astor, significa trovare soluzioni da parte dei Comuni per fragili e bambini in primis. Saranno adesso le prefetture a ordinare di mappare le situazioni a rischio e decidere dove e come intervenire, anche ovviamente tenendo in considerazione eventuali problemi di ordine pubblico. C’è da capire se Corsica 81 proverà nuovi ingressi e dove andranno gli ex occupanti dell’Astor visto che l’accoglienza di Palazzo Vecchio scade il 31 agosto. Peccato però che si corra ai ripari sempre troppo tardi e dopo una vicenda drammatica i cui contorni sono ancora tutti da delineare.