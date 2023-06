Occupazione, Lega all’attacco. Funaro: "Sono sbigottita"

Parla per meno di 20 minuti e in tutto questo tempo si ha la costante attenzione di una sofferenza interna. Perché se è vero che tutta Firenze si sta mobilitando per trovare Kata, la bimba di 5 anni di cui non si hanno più notizie da sabato, è ancor più vero che persone come Sara Funaro, assessore al Welfare, seguono la vicenda in primo piano. E sono toccate, emotivamente. "Io non so voi, ma non dormo la notte" dice Funaro rivolgendosi in particolare ai consiglieri della Lega che hanno annunciato "una interrogazione al ministro Nordio" e sottolineato come "i fiorentini siano stanchi dei falsi annunci, vogliono il rispetto delle regole". Funaro si rivolge anche alla capogruppo di Iv Mimma Dardano che in una domanda di attualità parla "di minori di serie A e serie B". "Quando leggo alcune domande di attualità e certi comunicati stampa rimango perplessa e sbigottita" replica Funaro. "Chiedo a tutti di rimanere concentrati sulla vicenda della bambina, con la speranza che venga ritrovata nelle migliori condizioni. Chiedo a tutti grande senso di responsabilità, non strumentalizziamo situazioni come queste". Funaro ripercorre poi l’iter dell’ex Astor: "L’occupazione risale a settembre 2022, nel momento in cui c’è stata questa occupazione noi abbiamo chiesto che venisse sgomberato immediatamente l’immobile. Noi abbiamo fatto una sollecitazione ma non è il Comune che decide quando e come deve essere fatto l’intervento".

Niccolò Gramigni