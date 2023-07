Occupata parte ex Gover, dal Comune: “Mettere in sicurezza”

Firenze, 1 luglio 2023 – Oggi era stata occupata parte dell'ex Gover e il sindaco Dario Nardella aveva chiesto lo sgombero “immediato e senza esitazione per evitare che gli occupanti si insedino stabilmente". Nel frattempo, secondo quanto si apprende, i 7-8 occupanti se ne sono andati ma dal Comune si ribadisce che la proprietà deve rimettere l'area in sicurezza per evitare problemi. In una nota il capogruppo Fdi in Consiglio comunale Alessandro Draghi spiega di aver effettuato un sopralluogo nell'area dell'ex Gover. "I lavori propedeutici alla bonifica dell'area erano iniziati già a gennaio 2020 - sottolinea - e qualche cosa è stato fatto, dal momento che corpi dello stabile sono stati abbattuti e dall'area del sito industriale parzialmente erano stati rimossi i cumuli di rifiuti. Ieri tuttavia dopo il mio sopralluogo ho constatato che una decina di abusivi vivono ancora al suo interno. I residenti sono irritati dalle false promesse dell'amministrazione comunale. Il Parco Florentia è un buon progetto ma ci vorrà del tempo, per ora sgomberiamo e abbattiamo gli ultimi fabbricati nell'area. Rispettiamo il cronoprogramma annunciato. E facciamolo subito".

Nic.Gra.