Occupa l’anagrafe a 77 anni La protesta per un documento

di Daniela Giovannetti

Si è seduto davanti all’ufficio, comunicando che non si sarebbe spostato da lì fino a quando il documento richiesto non gli fosse stato rilasciato, almeno in forma provvisoria. E’ accaduto ieri mattina in Comune a Fiesole, dove per avere una nuova carta d’identità digitale (Cie) si può attendere anche mesi. Ed è solo il tempo necessario per fissare l’appuntamento, che consente l’accesso all’ufficio anagrafico, e non il rilascio del documento che da qualche tempo è elettronico. Tuttavia la pratica si evade in pochi minuti. Fiesole non è un caso isolato, però: è una situazione che accomuna vari enti locali, specie quelli più piccoli, creando malumore e disagi.

E ieri mattina, testimonial incolpevole di questo disagio, è stato Angelo Signorini, pensionato di 77 anni, che necessitando di una carta di identità ha deciso di piantonare a oltranza l’anagrafe di piazza Mino. Fino a quando è arrivata la buona notizia: un appuntamento è saltato e si è quindi liberato un posto. Così, alle 11, è stato chiamato allo sportello, che ha preso in carico la sua richiesta.

"Ritengo che non sia giusto lasciare una persona in questa situazione così a lungo – racconta a La Nazione il pensionato –. Senza carta d’identità oggi è come se non si esistesse".

La sua vicenda viene da lontano: inizia infatti a fine gennaio quando, Signorini si accorge di aver "smarrito" il portafoglio sul bus 7. "Ho presentato subito una regolare denuncia dai carabinieri. Quindi sono andato in Comune; l’ufficio era aperto e non c’era neppure gente – prosegue Signorini – ma mi hanno detto che serviva un appuntamento, e dovevo chiamare il centralino metropolitano".

"Così torno a casa e chiamo il numero deputato, dove l’oeratrice di turno mi dice che la prima data utile è per il 20 febbraio. Io faccio presente che senza carta d’identità sono bloccato, perché non posso rifare la patente né andare in banca per alcune pratiche urgenti".

Signorini rischiava pure di dover rimandare una compravendita. Da qui la decisione di protestare, ’presidiando’ la sala d’attesa fino a che non avrebbe ottenuto il documento. E ieri ha messo in pratica il suo intento.

"Stavolta non me ne vado", ha detto agli impiegati. E si è seduto, senza aggiungere altro. Pazienza e caparbietà alla fine sono state premiate: un appuntamento è saltato fuori e a fine mattinata Signorini è uscito dal Comune con un documento nuovo, cartaceo e provvisorio, ma valido, in attesa della Cie. "Diciamo che sono stato fortunato – afferma –. Ma forse quello che manca è la buona volontà. Certo è che così strutturato questo è davvero un cattivo servizio per i cittadini".

"Comprendo i disagi – spiega il sindaco Anna Ravoni –, ma il ministero ci ha concesso un solo sportello abilitato al rilascio della Cie che prevedono la procedura su appuntamento. L’ufficio non può fare diversamente, se non avvisare chi è in lista di attesa in caso di una eventuale disdetta".