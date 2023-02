Occhi puntati sul verde La mappa del Comune Sono 26.300 gli alberi a rischio ’moderato’

di Emanuele Baldi

A qualche giorno dallo spaventoso crollo dell’enorme pino delle Cascine – che si è abbattuto su una delle giostre del Luna park (per fortuna in quel momento ancora chiuso) in piazzale del Re – arriva da Palazzo Vecchio la mappa della classificazione degli alberi della città. "Il patrimonio arboreo della città di Firenze vede la presenza di 74.484 esemplari di alberi, classificati in quattro classi (A, B, C, D) a seconda dell’età, della dimensione, dello stato di salute e sviluppo – fanno sapere dal Comune – Di questi il 70% sono in classi A e B, mentre il restante 30% sono in classe C, circa 23.600".

"Non ci sono alberi in classe D – ssi precisa – perché sono quelli ritenuti a rischio caduta e quindi vengono abbattuti immediatamente per motivi di sicurezza".

Ma vediamo di fare chiarezza sulla corrispondenza fra lettere e salute della pianta in questione ricordando che l’esemplare delle Cascine era classificato in classe C, ovvero a rischio moderato ma con necessità di controlli periodici che da Palazzo Vecchio assicurano essere stati fatti scrupolosamente in passato.

Ecco comunque la classificazione della propensione al cedimento degli alberi stilata dalla Sia, la società italiana d’arboricoltura.

La classe A parla di rischio ’trascurabile’ trattandosi di alberi che "l momento dell’indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ridotto". Pochissimi i rischi anche per le piante in classe B (propensione al cedimento ’bassa’). Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine – si legge ancora – manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero non si sia sensibilmente ridotto". Classe C, propensione al cedimento ’moderata’. Al momento dell’indagine questi esemplari "manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali". "Le anomalie riscontrate – prosegue la nota – sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni". Infine la classe D, rischio ’estremo’, dove le "anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito". Una categoria, quest’ultima, per fortuna praticamente assente in città.