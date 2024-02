Occasioni Esselunga. Ci sono 150 posti

Sono aperte le candidature per il Job Day Toscana, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà on line a partire dal 28 febbraio: per partecipare ci si può candidare fino a domenica 25 febbraio iscrivendosi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi. Grazie al Virtual Job Day Toscana, l’azienda conta di inserire circa 150 persone.

Il Job Day Toscana è organizzato con l’obiettivo di ricercare candidate e candidati per il potenziamento dell’organico dei punti vendita presenti in Toscana e in vista dell’apertura dei nuovi supermercati Esselunga nelle città di Siena e di Firenze (in via Mariti). Per quanto riguarda l’apertura del negozio di Siena, le figure ricercate – dopo un iniziale periodo di formazione all’interno di punti vendita Esselunga già esistenti – saranno inserite nel nuovo supermercato di Siena. Possibilità di diventare allievo responsabile, addetto alla vendita e specialista di mestiere.

La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale finalizzato al raggiungimento di ruoli di responsabilità all’interno dei punti vendita. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo, mirato ad acquisire le competenze e gli strumenti necessari per un’autonoma ed efficace gestione dei reparti, alternando la formazione sul campo con attività in aula. Gli addetti alla vendita e specialista di mestiere sono inseriti in uno specifico reparto. Il ruolo prevede di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti in reparto, mantenere in ordine la merce esposta, garantire la costante esposizione degli articoli e assistere la clientela nell’acquisto. Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti riceveranno una mail e un sms con le indicazioni necessarie per proseguire l’iter selettivo.