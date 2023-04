Obiettivo sicurezza e legalità A Compiobbi le dimostrazioni di tutte le forze dell’ordine

di Daniela Giovannetti

Prende il via oggi da Compiobbi la ’tre giorni’ di eventi, a cadenza settimanale, organizzata dal Comune di Fiesole, insieme alla Pro Loco Fiesole e alla Proloco Valle dell’Arno sul tema della legalità e della sicurezza. La manifestazione vede la partecipazione delle principali forze dell’ordine e delle associazioni di protezione civile, che daranno dimostrazioni pratiche delle loro attività e offriranno la possibilità ai presenti di provare alcune attrezzature. Piatto forte saranno le simulazioni.

Gli artificieri della polizia di Stato, per esempio, spiegheranno le tecniche di approccio agli ordigni; i carabinieri, con il nucleo investigativo, quelle di indagine. Saranno poi mostrati gli effetti dell’ebrezza sulla guida. E ancora i vigili del fuoco terranno lezioni antincendio, mentre la polizia municipale mostrerà le segnalazioni manuali effettuate dagli agenti per dirigere il traffico.

La manifestazione coinvolgerà anche le scuole elementari e medie di Fiesole. Si parte questa mattina alle 9.30 in via Venturini, a Compiobbi, per proseguire a Caldine sabato 13 maggio, e terminare a Fiesole al parcheggio di via Pelagaccio e al Campone di Borgunto venerdì 19 maggio.

"Siamo molto contenti degli eventi organizzati – afferma il sindaco Anna Ravoni – e ringraziamo le forze dell’ordine e le associazioni di protezione civile che si sono rese subito disponibili ed estremamente collaborative, lavorando insieme all’amministrazione comunale e alle Pro loco per organizzare questi momenti di incontro con la comunità e con le scuole del nostro territorio".