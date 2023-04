Obiettivo ex banca E c’è un piano B

FIRENZE

Ma l’otto giugno rischia di essere un’altra tappa a vuoto: difficilmente, infatti, entro quella data (manca poco più di un mese) l’operazione immobiliare legata alla nuova moschea potrà essere andata in porto.

La comunità islamica ha formalizzato il proprio interesse per l’immobile della ex banca di via Martiri del Popolo (circa 400 metri quadri), ma c’è tempo fino al 10 maggio prossimo per la presentazione di altre offerte. Secondo indiscrezioni, al momento non risultano altri pretendenti, l’imam Izzedin Elzir avrebbe messo sul piatto la cifra richiesta (un milione e duecentocinquantamila euro), e dunque è lecito essere ottimisti sulla riuscita dell’affare.

Ma difficilmente i locali potranno essere pronti meno di un mese dopo per ospitare i fedeli. La comunità islamica ha in tasca anche un piano B, avendo visionato il fondo, in zona piazza Beccaria, che ospitava una carrozzeria.

Ma il braccio di ferro sullo sfratto ha portato anche ad un ulteriore irrigidimento delle posizioni.

La Finvi, presente ieri con un proprio rappresentante, oltre ai suoi legali, ha rispedito al mittente l’offerta della comunità musulmana: e cioè il rinvio al primo novembre con saldo anticipato delle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre, con il tacito impegno ad andarsene prima appena pronta l’alternativa.

Dopo aver ottenuto il rinvio all’8 giugno, Elzir ha prima dichiarato che resteranno fino al primo novembre, poi ha corretto in un più fumoso "resteremo fino a che non avremo l’alternativa".

Per questo, il prossimo appuntamento con l’ufficiale giudiziario rischia di essere ancora più nervoso di quello di ieri mattina.

"Il fatto che ci sia stato un rinvio dello sfratto e che non ci siano stati problemi di ordine pubblico è un risultato positivo per la città, ovviamente è importante che la comunità abbia un luogo dove pregare perché è un diritto fondamentale. Come Comune, come fatto anche stavolta, continueremo a supportare la comunità islamica in questa situazione delicata", ha detto l’assessore Sara Funaro, che ha seguito sul posto, anche se in disparte, la trattativa sul rinvio.

"II nostro auspicio - ha sottolineato l’assessora - è che possa esserci un dialogo tra la comunità e la proprietà per arrivare a un punto di incontro e a una soluzione nei tempi che possa garantire la continuità della preghiera" per i fedeli islamici.

stefano brogioni