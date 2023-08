Oasi naturalistica alle Carpugnane Incontro pubblico per raccontarla

Un’oasi naturalistica con percorsi ciclabili e pedonali. È il Parco delle Carpugnane, che vedrà partire i lavori fra poche settimane, a settembre. Il progetto prevede una grande area verde nel cuore di Calenzano: i due lotti, per un costo di circa 7 milioni di euro, interamente finanziati da Autostrade per l’Italia Spa, si concretizzeranno con l’affidamento dei lavori entro settembre, l’esecuzione degli interventi entro giugno 2024 e quindi il collaudo nell’autunno del 2024. Proprio in vista della partenza dei cantieri il progetto verrà presentato ai cittadini in un’iniziativa pubblica in programma il prossimo 4 settembre alle 21, nel locale Time (via Giusti, 128).

Saranno presenti il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco con delega al verde pubblico Alberto Giusti, i progettisti Lorenzo Vallerini architetto di ArchLand Studio e Giulio Tona dottore forestale di Hydea, insieme a Carlo Scoccianti del Wwf. Durante l’incontro saranno approfondite le fasi del cantiere e verranno illustrate tutte le caratteristiche del futuro parco. L’area naturalistica del parco, in particolare, avrà circa 10 ettari di estensione, con una serie di ambienti umidi delimitati dal torrente Chiosina e, sugli altri lati, piccoli rilievi di terra e aree boscate che includeranno gli alberi esistenti e nuove alberature, anche da frutto, in modo da favorire la sosta di uccelli migratori e la presenza di altri animali. Saranno realizzati degli appositi osservatori per lo studio dell’avifauna anche a scopi didattici per le scuole del territorio.

L’obiettivo è creare un vero e proprio polmone verde: saranno oltre 3,5 gli ettari di superficie occupate da nuove alberature, per un totale di 449 nuovi alberi e 955 arbusti a protezione dell’area naturalistica. Le altre superfici, al netto dei percorsi pavimentati, saranno a prato. Il secondo lotto prevede la creazione degli ingressi all’area verde, i percorsi ciclopedonali, la realizzazione di fontanelle, della pubblica illuminazione, di un impianto di videosorveglianza e di due chioschi polifunzionali con servizi igienici.

Lisa Ciardi