"O arrivano gli stipendi o via alla mobilitazione"

"I soldi ci sono, ci aspettiamo che i nostri stipendi siano pagati regolarmente venerdì 10 marzo". E’ quanto fanno sapere i sindacati Fistel Cisl e Slc Cgil del Maggio Musicale Fiorentino, che ieri si sono riuniti in assemblea insieme a iscritti e simpatizzanti. Rassicurazioni in questo senso sono arrivate ieri dal sindaco Dario Nardella. "Stiamo lavorando con grande intensità – ha detto a margine di un evento – per assicurare questo passaggio. Anche perché la disponibilità economica c’è. La Città metropolitana, su mio input, ha già impegnato 1,2 milioni. L’erogazione – ha sottolineato ancora Nardella – avverrà in queste ore, in questi giorni". "Si tratta – ha aggiunto il sindaco – di trovare la modalità corretta e legittima per impiegare queste risorse a favore dei lavoratori che hanno il diritto di ricevere lo stipendio". Risorse "che non hanno nulla a che vedere con il fondo di ricapitalizzazione".

Per il pagamento degli stipendi ai 300 dipendenti servono 900mila euro, più altri 600mila da versare entro il 13 marzo come contributi. Saldare i salari con i fondi della Città metropolitana evita di utilizzare il fondo salva-teatri senza incorrere nella stessa ipotesi di reato contestata all’ex sovrintendente Pereira. Un’alternativa è che il ministro della cultura decida di cambiare in fretta e furia la norma sull’utilizzo dei fondi anche per la spesa corrente. Un’ipotesi che resta però alquanto improbabile, anche perché il tempo stringe. Entro oggi dovrà essere autorizzato il pagamento, altrimenti il 10 marzo non ci saranno gli accrediti sui conti correnti dei dipendenti. "E in quel caso – annuncia Angelo Betti, della Fistel Cisl – ci mobiliteremo: lunedì andremo in consiglio comunale a chiedere spiegazioni". "Ci auguriamo davvero – aggiunge Claudio Fantoni, della Slc Cgil – che in queste ore si sciolga il nodo e non ci sia un rimpallo di responsabilità su chi debba dare l’autorizzazione al pagamento. Mi risulta che oggi (ieri, ndr) il sindaco incontri il ministro: mi auguro che si chiariscano le idee e che nessuno si dimentichi questa partita".

mo.pi.