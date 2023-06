Nutida Festival, Pablo Girolami presenta l'opera 'Lppmdvdm' al Castello dell'Acciaiolo

Prosegue al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci la IV edizione del festival di danza Nutida, con la direzione artistica di Cristina Bozzolini e Saverio Cona. Stasera tocca a Pablo Girolami, talento in evidenza tra i giovani coreografi, che firma in prima assoluta "Lppmdvdm" (Le plus petit musée de vie du monde), una coproduzione Nbdt ivona Stazione Utopia –

Nutida in cui danzano Matteo Capetola, Matilde Di Ciolo, Veronica Galdo, Aldo Nolli e Niccolò Poggini del Nuovo Balletto di Toscana, in scena alle ore 19.

La nuova creazione "Lppmdvdm" è un affondo nella passione che il coreografo nutre per la vita. La sua arte si collega sempre al concetto di esistenza sulla Terra includendovi esseri umani, animali, piante, batteri, e in questo caso minerali. Il suo interesse qui si focalizza sull’investigazione delconcetto di grandezza, sia nel minuscolo, osservando granelli di sabbia al microscopio, sia prendendo in esame la grandezza infinita dell’universo e della Via Lattea.