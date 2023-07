Nutida Festival, 3 Giorni di Danza Contemporanea a Scandicci

Tre giorni con la danza contemporanea. Per il festival Nutida, oggi, domani e giovedì dalle 19 all’Acciaiolo va in scena Terra Mater. Al pomario del castello di via Pantin, ci saranno tre allestimenti diversi per ognuno dei giorni. La performance prevede il coinvolgimento del pubblico ed è dedicata all’elemento terra, grembo di vita e letto di morte. Le serate prevedono altri spettacoli di seguito a Terra Mater. Oggi in prima assoluta Giovanni Insaudo coreografa il lavoro MM (produzione Stazione UtopiaNutida) un solo con Veronica Galdo. Domani la Compagnia Simona BucciCompagnia degli Istanti, presenta Koi No Yokan. Giovedì va in replica LPPMDVDM (Le plus petit musée de vie du monde) di Pablo Girolami. Biglietteria: intero 5 euro, ridotto 3. Prenotazioni con vendita biglietti su scandicci.ticka.it prevendite www.ticketgate.it .