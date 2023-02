Nuovo svincolo A1, i tempi slittano ancora

Fine lavori 2027, quasi 2028. Almeno. La prospettiva che il nuovo svincolo dell’A1 a Scandicci non arrivi entro i prossimi quattro anni, salvo ulteriori ritardi, è stata accolta con una certa preoccupazione da imprese e residenti. Ogni giorno le code in Fi-Pi-Li per l’ingresso in autostrada bloccano l’accesso alla zona industriale con ripercussioni non banali anche sulla viabilità locale. Il dato di partenza è che lo svincolo attuale, nato con lo spostamento del casello legato ai lavori per la terza corsia, era già vecchio al momento dell’inaugurazione.

Ed è stato sin da subito evidente che l’unica soluzione sarebbe stata quella di affiancarne un altro per risolvere intasamenti, code, perdite di tempo. Per questo dopo mille proteste, riunioni e altre problematiche, Autostrade per l’Italia ha presentato un progetto per la separazione dei flussi, tra brevi e lunghe percorrenze, in modo da mitigare e razionalizzare l’impatto del traffico sul territorio.

Dopo anni di burocrazia e attese l’ultimo intoppo è la procedura di via in stallo al ministero dei trasporti: la verifica all’assoggettabilità alla Via, inizialmente prevista per il mese di giugno 2022, è stata posticipata al 15 maggio 2023. In questo modo il cronoprogramma è slittato in avanti: progettazione esecutiva nel mese novembre 2024; affidamento lavori entro novembre 2025; chiusura del cantiere entro di novembre 2027.

Ma non bastava la ferale notizia, sull’opera è in corso anche la bagarre politica. Alla prima interrogazione parlamentare presentata da Simona Bonafé (Pd) alla Camera, ha risposto il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli: "L’uscita dell’A1 a Scandicci e il raccordo – ha detto – vennero inaugurati nel marzo 2006 quando Simona Bonafè faceva parte della giunta che approvò la progettazione e Sandro Fallani era consigliere di maggioranza. E non sono passati secoli, ma solo 17anni: forse già allora si potevano prevedere i problemi di traffico che si sono presentati".

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di opposizione Enrico Meriggi (Misto): "Invece di denunciare ritardi inesistenti – ha detto – forse sarebbe il caso di trovare una soluzione per i parcheggi nella zona industriale che ogni giorno è ridotta peggio di un suk dalle auto che sostano fino sulle aiuole, devastando ogni cosa. Non possiamo fare l’abitudine al fango, anche se a vedere l’area accanto al comune, pare che questa amministrazione non ne sia molto sconvolta".

Fabrizio Morviducci