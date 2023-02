Nuovo spazio giovani inaugurato a Tosi

La frazione di Tosi ha un nuovo spazio tutto dedicato ai giovani. Laddove un tempo c’era la ex misericordia, i locali sono diventati un luogo per attività, incontro, dibattito, socializzazione e occasione di crescita per i ragazzi. In particolare vi trovano la loro nuova sede gli operatori della Cooperativa sociale Coop21 e qui si svolgeranno anche le riunioni della neonata, ma già attivissima Consulta delle politiche giovanili, l’assemblea di under 30 enni impegnati per una città sempre più a misura di giovane.

L’apertura dei locali, ha spiegato il sindaco Piero Giunti al taglio del nastro, è stata possibile tramite bando regionale. La responsabilità degli spazi, sottolinea il vicesindaco Jo Bartolozzi, è affidata alla Consulta e la Coop21. "Ne garantiremo l’apertura una volta a settimana – anticipa Monica Panichi, educatrice della cooperativa –. Poi saranno i ragazzi del luogo ad autogestire uno spazio loro, col nostro supporto". I locali di Tosi, si augura l’assessore all’Educazione Adele Bartolini, "saranno un riferimento importante per il progetto di educativa di strada che portiamo avanti da tempo. La frazione ha un’opportunità in più come punto di attrazione per altri giovani del nostro territorio comunale".

Manuela Plastina