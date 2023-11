Nuovo senso unico, Firenze Sud respira

Il nuovo provvedimento viario sulla Chiantigiana sembra aver migliorato, anche se di poco, la situazione o almeno mitigato un po’ code, attese e nervosismi almeno sul territorio di Bagno a Ripoli. Da ieri intorno alle 15 è stato invertito il senso unico sulla strada che attraversa il cuore di Ponte a Ema: auto, motorini, bus vanno da Ponte a Niccheri verso Firenze. Non più viceversa, come avvenuto nei primi tre giorni, cioè da quando sono state montate le impalcature per ripristinare il tetto dello stabile che si trova proprio all’altezza della strettoia, al confine tra i due comuni. Un cantiere di 120 giorni. Chiusura prevista: 11 marzo 2024. In quel punto, la Chiantigiana è sotto Firenze.

E Palazzo Vecchio, pur col parere contrario di Bagno a Ripoli ("Arrivato tardi", hanno sottolineato gli uffici fiorentini) aveva scelto il senso unico verso Ponte a Niccheri. Ed è stato il caos. Non tanto sulla stessa Chiantigiana interna, anzi particolarmente sgombra di traffico, quanto sulla provinciale esterna e in tutte le vie limitrofe. Nelle ore di punta, in particolare lunedì e martedì, le code arrivavano fino al palazzo comunale a Bagno a Ripoli , a Grassina, a Antella, a Osteria Nuova. Provocando le proteste di pendolari, cittadini e anche degli amministratori di Bagno a Ripoli. Così si è corsi ai ripari, accettando (pur con remore) la proposta ripolese: invertire il senso unico, non più in entrata verso Bagno a Ripoli, ma in uscita su Firenze. Tra autorizzazioni e ritardi, il cambio di senso è stato attuato solo nel primo pomeriggio di ieri, con l’intervento attivo della municipale di Bagno a Ripoli, con pattuglie dislocate su tutta la direttrice, da Ponte a Ema alla rotonda di Campigliano e Ponte a Niccheri.

E nell’ora di punta è andata leggermente meglio, con code lunghe, ma non così pesanti come nei giorni precedenti. La situazione è di poco migliorata anche per chi deve imboccare l’A1 da Firenze Sud: con l’"ex" senso unico, le file da piazza di Badia, il restringimento di carreggiata sul viadotto del Varlungo direzione autostrada per cambio di pannelli fonoassorbenti, arrivare al casello è stato per giorni un incubo, con lunghe code di qua e di là dall’Arno. Quattro mesi di cantieri sulla Chiantigiana sono lunghi e Firenze sta valutando ulteriori correttivi. Tra le ipotesi, quella di mettere sui due versanti rispetto alla strettoia della Chiantigiana semafori provvisori e creare un senso unico alternato. Prima della loro installazione - ci vogliono dei tempi tecnici - potrebbero pensarci movieri o gli stessi vigili urbani. Ma dipende da come andrà in questi giorni il traffico. L’11 marzo è ancora lontano.

Manuela Plastina