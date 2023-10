Nuovo sbarco a Firenze: altri 20 migranti da ospitare

Sono 176 i migranti che, a bordo della Open Arms, sono giunti ieri al porto di Marina di Carrara. Oltre 90 sono minori non accompagnati, ha spiegato il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea. La maggior parte dei migranti sono provenienti dal Gambia, dal Ghana e dal Senegal e tra loro c’è anche una donna incinta. Mentre un giovane, appena sbarcato, ha tentato la fuga. "Il dato sui minori potrebbe cambiare al momento del fotosegnalamento - spiega il prefetto Aprea -. E secondo quanto ci risulta ad ora, le loro condizioni di salute sono mediamente buone". Terminate le procedure di sbarco, inizieranno quelle di redistribuzione dei migranti, che coinvolgeranno anche Firenze. "La distribuzione - aggiunge Aprea - dovrebbe essere di 84 in Toscana, sia adulti che minori non accompagnati. Stessa cosa per la Liguria. Poi invece i minori non accompagnati andranno anche in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna". Degli 84 che rimarranno in Toscana, che già conta a ieri ben 8.743 presenze in totale, una ventina sono diretti a Firenze. La città dà accoglienza a ben 1.187 migranti adulti nei Cas, e il nuovo ’sbarco urbano’ è visto con preoccupazione da tutte le associazioni del settore. "Non abbiamo più posti, lo stiamo dicendo da tempo", spiega uno degli operatori di un ente del terzo settore. Che aggiunge: "A gennaio i contratti dei nostri dipendenti saranno giustamente ritoccati a rialzo: questo comporterà più spese per l’azienda, e visto che gli ultimi bandi per la gestione dell’accoglienza dei migranti non offrono adeguate tutele economiche, stiamo pensando veramente di ritirarci dal mercato". Quanto ai minori non accompagnati: "A Firenze la situazione è praticamente al collasso – tuona l’assessora al Welfare Sara Funaro –, il sistema è saturo".