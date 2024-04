Nuovo ripetitore, monta la polemica: "Case a due metri, salute a rischio"

E’ polemica sulla realizzazione di un’antenna per la telefonia in via dell’Olmo. Una protesta, accesa, sfociata in una raccolta firme, lanciata da Beatrice Querci che intorno a sé ha riunito una decina di persone, tutte molto attive sulla questione. Tanti, infatti, i cittadini che hanno già firmato – il punto di raccolta è il negozio Margherita Moda in via Barberinese – contro "i lavori per l’installazione di un ripetitore telefonico all’angolo con via Barberinese, a pochi metri dalle abitazioni, dalla scuola Garibaldi e dalla scuola materna La Villa". "Difendiamo la nostra salute dalle onde elettromagnetiche" l’appello lanciato dalla petizione per una vicenda che ha provocato un ampio dibattito sui social, dove in tanti hanno espresso i loro timori, dettati soprattutto dal fatto che il cantiere è spuntato fuori all’improvviso ma, soprattutto, dalle conseguenze che un ripetitore telefonico potrebbe avere per la salute. Anche il sindaco Tagliaferri non ha nascosto la propria preoccupazione "come i tanti cittadini che hanno segnalato la realizzazione del ripetitore – ha detto - e per questo abbiamo fatto tutte le verifiche del caso, ma purtroppo il Comune non può vietare impianti del genere in quanto vengono assimilati a opere di urbanizzazione primaria (luce, gas e fibra)".

Entrando nel merito di via dell’Olmo, "essendo collocato in area privata – ha aggiunto Tagliaferri -, al Comune non è arrivata alcuna richiesta di autorizzazione, ma solo la presentazione di avvio lavori con allegati i pareri ambientali favorevoli, Arpat ed Enac su tutti. Per quanto riguarda, invece, le richieste di futuri impianti su spazi pubblici di proprietà del Comune, che ancora non sono state deliberate, stiamo valutando se ci siano le possibilità per ricorrere anche ai tribunali amministrativi".