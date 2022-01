Firenze, 1 gennaio 2021 - Filippo Santarelli lascia Firenze, dove il nuovo questore sarà Maurizio Auriemma, proveniente da Bergamo. Santarelli passa a Palazzo Chigi, alòl'ispettorato di pubblica sicurezza. Un avvicendamento previsto per il 10 gennaio.

Santarelli, 62 anni, era questore a Firenze dal giugno 2021. Auriemma diventò questore di Bergamo nel marzo 2019, proprio all'esplosione della pandemia che nella città lombarda vide l'epicentro europeo più doloroso. Una tragica esperienza che il poliziotto 62enne ha vissuto in prima linea.

Una curiosità: Auriemma, anche se di origini campane, è nato proprio a Firenze. Nella sua lunga carriera in polizia ha lavorato a Napoli, in Liguria, in Calabria, a Trento. Come questore, prima di Bergamo è stato alla guida dell'ufficio di Agrigento.