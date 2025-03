Nuovo piano del verde. Via libera nella notte: "Firenze come Parigi"

di Antonio PassaneseFIRENZE"Firenze, insieme ad altre città europee come Parigi, si trova ancora una volta a fare da apripista su tanti temi e in particolare sulle politiche ambientali in relazione allo sviluppo delle città". La vicesindaca e assessora all’Ambiente, Paola Galgani, apre e incornicia così la discussione sul nuovo piano del verde approvato ieri, dopo una lunghissima discussione, dal Consiglio comunale (con il voto a favore anche di una parte dell’opposizione Del Re, Palagi e Masi). A dilatare i tempo del via libera, il fuoco di sbarramento da parte dell’opposizione che ha presentato oltre sessanta emendamenti, quasi tutti bocciati dalla maggioranza che sostiene l’amministrazione Funaro. "La scelta che abbiamo fatto e facciamo oggi, di predisporre e approvare il Piano, è prima di tutto una scelta politica e un’assunzione di responsabilità da parte del decisore pubblico, ma anche di coinvolgimento di cittadini, associazioni, imprese, professionisti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, vivibilità, giustizia e benessere della città e della comunità".

Una scelta che, ad avviso della vicesindaca e della giunta, non è più rimandabile. Il piano, presentato il 31 gennaio col nome ‘Iris’, si ispira a un principio indicato come del ‘3-30-300’: tre alberi visibili da ogni finestra; 30% di copertura arborea in città; 300 metri di distanza tra l’area verde più vicina e la propria abitazione. ‘Iris’ sarà fruibile online: interno ci sono pocket garden, filari alberati, nuove aree verdi, orti urbani, depavimentazione, aiuole e una rinaturalizzazione del centro storico.

"Abbiamo il dovere come amministrazione di non tirarci indietro. Lo dobbiamo alle persone fragili, che più subiscono gli effetti nefasti del caldo estivo, lo dobbiamo alle persone che vivono in condizioni di povertà, e che non hanno mezzi e strumenti per garantirsi una macchina o una caldaia nuova e meno inquinante".

Per il capogruppo Pd Luca Milani, l’approvazione del piano "è una novità importante perché da questa prospettiva di pianificazione il verde non è più considerato un arredo urbano ma diventa parte essenziale nella vita quotidiana dei cittadini". La consigliera di Firenze democratica, Cecilia Del Re, nel suo intervento ha parlato di "un quadro carente", mentre Fratelli d’Italia definisce il provvedimento "un libro delle favole che non contiene ciò che davvero servirebbe alla città". E se Italia Viva ha votato a favore "perché il piano rappresenta uno strumento importante per il futuro di Firenze", il M5S ora vuole capire "come verrà messo in pratica". Sinistra Progetto Comune ha invece ricordato che il piano "dovrà legarsi al lavoro". Forza Italia e Lista Schmidt hanno infine chiesto all’amministrazione "di bloccare l’abbattimento degli alberi per i cantieri che riguardano i lavori infrastrutturali".