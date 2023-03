Nuovo Pd Cpr, niet di Fossi a Giani E Schlein è dura sul federalismo

di Ilaria Ulivelli Il nuovo Pd targato Emiliano Fossi si sta formando. Ma su alcuni aspetti del governo regionale ha già le idee molto chiare e intenderà dettare l’agenda. Sul Cpr (il centro di permanenza per i rimpatri) non si discute neppure, non si dovrà fare. Nonostante il governatore Eugenio Giani fosse determinato a portare avanti la realizzazione del centro che avrebbe avuto la funzione di accoglienza temporanea in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione, è già arrivato l’altolà. "Sui Cpr ho una mia posizione personale: sono decisamente contrario a centri di quel tipo", dice il parlamentare Fossi. E i motivi sono due: da un lato "mettono in discussione la politica che la Toscana ha sempre praticato con il modello dell’accoglienza diffusa", dall’altro perché "sono luoghi inumani dove i diritti basilari delle persone vengono negati". Per questo "dobbiamo cambiare completamente approccio". Se Fossi pensa di accompagnare l’azione di governo di Giani "anche perché non sia lasciato solo" rimettendo in discussione la realizzazione della nuova pista di Peretola – per far valere tanto le ragioni del sì del sindaco fiorentino Nardella, quanto quelle del no del sindaco Biffoni di Prato –, e riprendendo il capitolo Multiutility "che doveva essere gestito diversamente"...