Nuovo palazzetto pronto a settembre

Un nuovo ’polmone’ sportivo per il Quartiere 5. Sono in fase di ultimazione i lavori del palazzetto polivalente in via Gemignani che ospiterà basket, pallavolo e calcio a 5 con terreno di gioco in parquet. L’inaugurazione è prevista a settembre. Una eccellente e moderna struttura con copertura a pannelli fotovoltaici e una terrazza come zona ricreativa. La tribuna può ospitare 400 posti a sedere, più 4 stalli per disabili. Progetto e direzione lavori dei servizi tecnici del Comune, ingegneri Dreoni e Azzurrini, geometra Serena Olivari. Realizzazione a cura dell’impresa Insel di Roma, presidente Gianfranco Michelini. Fra i presenti al sopralluogo la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo sport Letizia Perini, il presidente del Q5 Filippo Ferraro insieme a Cristina Buricchi.

"Un’opera di grande valore per il territorio – ha detto Funaro – Un investimento importante del Comune a favore della Comunità, delle società e degli sportivi. In particolar modo adatta al settore giovanile e ai dilettanti".

F. Que.