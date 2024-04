Nuovo nido dell’infanzia al Neto: "Così si aiutano le famiglie"

Nasce al Neto un nuovo nido d’infanzia comunale a gestione diretta. Trova posto nei locali che erano dell’ormai ex Cappell’Ajo Matto, una storica esperienza dedicata all’infanzia recentemente conclusasi. La struttura garantirà 23 ulteriori posti per i più piccoli gestiti che andranno ad accrescere l’offerta del sistema integrato. Lo scorso anno sono state accontentate due terzi delle richieste di inserimento al nido da parte delle famiglie di Sesto Fiorentino. "Si tratta di una scelta di straordinaria importanza che va incontro alle richieste di tanti nuclei familiari, in controtendenza rispetto all’idea che il pubblico non debba investire direttamente in questo tipo di servizio" sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi. Il personale aggiuntivo di educatori sarà reclutato attraverso il concorso già indetto nei mesi scorsi: le prove di selezione si apriranno tra poco, nel mese di maggio, e riguarderanno appunto anche il nuovo nido.

Soddisfatti i sindacati: "Positiva la decisione di aprire un nuovo nido a gestione diretta da parte del Comune nel solco dell’attenzione alla qualità educativa, del sostegno alle famiglie e dell’attenzione alla comunità del territorio, con la dovuta attenzione alla forza lavoro che sarà coinvolta" commentano unitamente Cgil, Cisl e Uil.

Conferma l’attenzione alla qualità l’assessore alla scuola Sara Martini: "La gestione diretta è garanzia di continuità del lavoro svolto in questi anni e un segnale politico: vogliamo investire in servizi importanti per le famiglie e necessari per garantire di conciliare tempi di vita e di lavoro nonché un’opportunità di crescita e educati per i nostri bambini". "Con l’apertura al Neto – conclude Falchi - portiamo una funzione di qualità nel cuore del quartiere, offrendo un nuovo servizio a tutta la città".