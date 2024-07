Nuovo macchinario salvavita. Synlab aiuta la Pubblica Assistenza

Settemila euro per la Pubblica Assistenza di Campi. E’ la cifra che Synlab Toscana ha donato all’associazione guidata dal presidente Settimo Lipani e che è stata utilizzata per acquistare un macchinario salvavita a disposizione di una delle ambulanze utilizzate dalla Pubblica: si tratta del ‘Lucas Cpr 2’, utilizzato per la rianimazione cardio-polmonare in caso di arresto cardio-respiratorio. La donazione è stata ufficializzata ieri mattina presso la sede di via Orly alla presenza di Riccardo Rapezzi, Regional Director Synlab Toscana, Settimo Lipani, presidente della Pubblica Assistenza, Federica Petti, vicesindaco del Comune di Campi Bisenzio, e de dottor Piero Paolini, direttore della centrale operativa del 118. "Con questa donazione – ha detto Rapezzi – Synlab Toscana conferma la volontà di rafforzare il legame con il territorio campigiano e toscano, affiancando l’iniziativa alle molteplici attività proposte alla comunità". "La nostra – ha aggiunto Lipani – è un’associazione di volontariato che si contraddistingue per valori come la passione civile, la solidarietà e la partecipazione attiva dei propri associati, ponendo particolare attenzione e sensibilità verso le persone che vivono in condizioni di fragilità ed emarginazione".

Pier Francesco Nesti