Nuovo look al palazzo comunale

Il palazzo comunale di Figline si rifà il look. Con il montaggio delle impalcature, al via già questa settimana i lavori di ristrutturazione della palazzina di piazza IV Novembre. Si parte dalla ritinteggiatura della facciata e la sistemazione della terrazza che affaccia sulla piazza: per ultimare questa fase si arriverà al mese di giugno. Poi i lavori andranno avanti all’insegna dell’ammodernamento e di efficientamento energetico: saranno sostituti gli infissi dell’edificio con finestre e porte più nuovi e a prova di dispersione termica.

"Attraverso questo investimento sarà dato un volto rinnovato alla casa di tutti i cittadini, il luogo di accoglienza di tutti i servizi per la cittadinanza – sottolinea il vicesindaco Enrico Buoncompagni –. Nell’occasione, miglioreremo l’efficienza energetica dell’edificio coerentemente con le altre strategie in atto di riqualificazione energetica sul nostro patrimonio pubblico".