Nuovo libro di Pier Francesco Nesti Lunedì la presentazione a Campi

Il giornalista Pier Francesco Nesti è tornato in libreria con il suo nuovo romanzo ’Fino all’ultima sera’ (Rossini Editore): lunedì 22 a Campi la presentazione. Sullo sfondo delle montagne del Sudtirolo si erge la figura di Duccio, uomo di mezza età toscano ma con il cuore tra le montagne della Val Venosta. È proprio tra queste vette che incontra una bellissima cameriera che lavora nell’Hotel dove alloggia ogni volta che ritorna in Sudtirolo. Sfidando ogni logica e convenzione, decide di tornare per ritrovarla e costruire una storia con lei, ma al suo arrivo lei è già partita. Nei dubbi che si stagliano nel suo cuore, saranno proprio le sue amate montagne a cullarlo e a dargli le risposte che sta cercando. In questo libro, Nesti ha inserito tutto - o quasi - della sua vita, personaggi di fantasia si legano a persone ed eventi reali per donare un messaggio di coraggio e forza a chi li scoprirà. La montagna è maestra di vita di Duccio e di tutti i lettori che si ritroveranno a riflettere sui dolori e sulle costrizioni della vita quotidiana.