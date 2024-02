Nuovo elettrodotto di via Falgano . Lunedì l’inizio dell’intervento

Ancora lavori e chiusure temporanee di viabilità in programma sulle strade della Valdisieve. A Pelago disposta nei prossimi giorni la chiusura temporanea, regolata da ordinanza della Polizia municipale, della strada comunale di Via di Falgano dove sono in programma importanti e necessari lavori per la realizzazione di un elettrodotto, ovvero un’infrastruttura di rete destinata al trasporto di energia elettrica, a bassa tensione. L’inizio dei lavori è atteso per lunedì 26 febbraio e la strada sarà chiusa dalle 8.00 di mattina sino al termine dei lavori, previsti, salvo complicazioni, per il 10 marzo. I lavori, in programma per le scorse settimane, erano stati rimandati a seguito di ritardi in altri cantieri. Il tratto interessato dal cantiere sarà quello compreso fra l’intersezione con la strada regionale 70, all’altezza del ponte in località Risalpiano. Durante questo periodo, dato che i lavori di alterazione stradale necessari alla posa dell’elettrodotto si svolgeranno sulla sede stradale comportando l’impossibilità del transito dei veicoli, la strada sarà completamente chiusa al transito a tutti i veicoli. Unica eccezione concessa sarà il passaggio permesso ai residenti della zona interessata dal cantiere per i quali la ditta incaricata ai lavori avrà l’obbligo di concordare fasce orarie per l’uscita e il rientro alle abitazioni. Inoltre in via di Falgano, oggi a doppio senso di marcia, sarà istituito un sistema di circolazione a senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o personale addetto. A cura della ditta richiedente l’apposizione della corretta segnaletica di cantiere e dei necessari preavvisi di chiusura, da posizionarsi con almeno 48 ore di anticipo.