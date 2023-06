Nuovo commissariato, ci siamo Sarà nei locali dell’ex Consiag Ma è polemica fra Iv e Si

La nuova sede del commissariato di Sesto sarà nell’ex Consiag in via Savonarola. L’annuncio del trasferimento era già stato dato nei mesi scorsi ma i ritardi accumulati avevano fatto nascere qualche dubbio: il nuovo commissariato avrebbe dovuto essere a disposizione infatti entro il 2023 ma ancora il cantiere per i lavori di adeguamento non è stato allestito tanto che, nelle scorse settimane, il capogruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi aveva presentato un’interrogazione. Ora, invece, da pochi giorni, sulla struttura di via Savonarola, sono apparsi i cartelli che preannunciano il via alle opere in ponte: "Partono i lavori per il nuovo commissariato – dicono così lo stesso Toccafondi e Leonardo Pagliazzi coordinatore cittadino IV - il 15 giugno è stato allestito il cantiere, dieci giorni dopo una nostra interrogazione. Siamo molto contenti e come si vede è servito aver seguito in questi anni un iter non semplice, aver presentato proposte e interrogazioni per sollecitare Ministero degli Interni ed enti locali a prendere decisioni anche grazie alla collaborazione di Consiag. Nessuna polemica quindi ma una sollecitazione costante perché pensiamo che un commissariato funzionale e nuovo sia quanto mai necessario. Il tema sicurezza è infatti molto reale e concreto e non si affronta con slogan ma con certezza della pena e con il lavoro delle forze dell’ordine".

A stretto giro arriva la replica di Irene Falchini, consigliera di Sinistra Italiana che già nei giorni scorsi aveva polemizzato con Toccafondi, dopo la presentazione dell’interrogazione, accusandolo senza mezzi termini di volersi intestare un’operazione positiva nata invece da una proposta del Comune di Sesto: "Le esternazioni di Italia Viva – commenta – sfiorano la mitomania. Il progetto del commissariato non si è mai fermato nonostante le insinuazioni buone solo per ottenere un po’ di visibilità".

Sandra Nistri