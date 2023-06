Nuovo CDA Farmapiana, Rouf Presidente, ma Forza Italia non è d'accordo

Su indicazione del socio di maggioranza di Farmapiana, cioè il Comune di Campi, Alessandro Rouf è stato nominato presidente. Ma nel cda non è passata inosservata la nomina di Chiara Martinuzzi, in passato per cinque anni consigliere comunale di Forza Italia, tanto che il segretario azzurro di Campi, Angelo-Victor Caruso, mette subito le mani avanti: "Si tratta di una nomina non concordata con i partiti di centrodestra, men che meno con Forza Italia. Il sindaco Tagliaferri, a distanza di pochi giorni, ha nuovamente agito nelle stanze del potere, senza informare doverosamente i segretari di partito e i membri del consiglio comunale".

Del nuovo consiglio di amministrazione di Farmapiana, società partecipata dei Comuni di Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e Borgo San Lorenzo, che si occupa delle gestione delle farmacie comunali, fanno ora parte Alessandro Rouf, Gaia Meoni, Chiara Martinuzzi, Filippo Cannata e Alessandro Valguarnera.

Rouf si è laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Firenze, è stato direttore di farmacia, direttore di Federfarma Firenze fino al 2021 e presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Prato fino al 2019.