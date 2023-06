Nuovo CDA di Farmapiana, nominato Alessandro Rouf Presidente

Si è conclusa l’assemblea dei soci di Farmapiana, società partecipata dei Comuni di Campi, Signa, Calenzano e Borgo San Lorenzo, per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Sono stati nominati i seguenti membri: Alessandro Rouf, Gaia Meoni, Chiara Martinuzzi, Filippo Cannata e Alessandro Valguarnera. Su indicazione del socio di maggioranza, il Comune di Campi Bisenzio, è stato nominato nuovo presidente Alessandro Rouf, laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Firenze, già direttore di farmacia ed ex direttore di Federfarma Firenze fino al 2021 e pure ex presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Prato fino al 2019.