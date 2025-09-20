Mattia mantiene le promesse
Nuovo cda alla Biblioteca nazionale di Firenze

E’ stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra: si tratta di uno dei luoghi più prestigiosi e simbolici di Firenze.

Come riporta il decreto del Mic del 5 settembre, nel cda – che resterà in carica per i prossimi cinque anni - siedono ora Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori, Maurizio Messina e Luigi Paoli. Grillo ricopre il ruolo di editore, Leonori, docente, ha ricoperto anche diversi incarichi nel settore cultura, in particolare al Comune di Fermo; Messina è stato, tra gli altri incarichi, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, mentre Paoli è giornalista professionista del nostro quotidiano e scrittore per la casa editrice fiorentina Giunti, per cui ha scritto otto romanzi. Per tutti i componenti del consiglio d’amministrazione della Biblioteca nazionale, l’incarico è a titolo gratuito.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti (in questo caso il decreto del Mic è dello scorso luglio) è Paolo Novaselich, i componenti sono Michele Barbarossa e Lucrezia Iuliano.

Nel comitato scientifico, come riportato sul sito ufficiale della Nazionale, al momento non ci sono variazioni e dunque le cariche sono le stesse dell’ultima nomina, data 2021. Il presidente è al momento vacante, mentre il ruolo di vicepresidente resta a Cosimo Ceccuti, attuale presidente della Fondazione Nuova Antologia Giovanni Spadolini. Tra i componenti figurano Lino Leonardi, ordinario alla Scuola Normale Superiore di Pisa e direttore della Fondazione Ezio Franceschini, Simona Mammana e David Speranzi, entrambi funzionari bibliotecari della Bncf.

Niccolò Gramigni

