Nuovo cda alla Biblioteca nazionale di Firenze

E’ stato rinnovato il consiglio di amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, che resterà sotto la guida di Elisabetta Sciarra: si tratta di uno dei luoghi più prestigiosi e simbolici di Firenze.

Come riporta il decreto del Mic del 5 settembre, nel cda – che resterà in carica per i prossimi cinque anni - siedono ora Manuel Maria Grillo, Maria Chiara Leonori, Maurizio Messina e Luigi Paoli. Grillo ricopre il ruolo di editore, Leonori, docente, ha ricoperto anche diversi incarichi nel settore cultura, in particolare al Comune di Fermo; Messina è stato, tra gli altri incarichi, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, mentre Paoli è giornalista professionista del nostro quotidiano e scrittore per la casa editrice fiorentina Giunti, per cui ha scritto otto romanzi. Per tutti i componenti del consiglio d’amministrazione della Biblioteca nazionale, l’incarico è a titolo gratuito.

Il presidente del collegio dei revisori dei conti (in questo caso il decreto del Mic è dello scorso luglio) è Paolo Novaselich, i componenti sono Michele Barbarossa e Lucrezia Iuliano.

Nel comitato scientifico, come riportato sul sito ufficiale della Nazionale, al momento non ci sono variazioni e dunque le cariche sono le stesse dell’ultima nomina, data 2021. Il presidente è al momento vacante, mentre il ruolo di vicepresidente resta a Cosimo Ceccuti, attuale presidente della Fondazione Nuova Antologia Giovanni Spadolini. Tra i componenti figurano Lino Leonardi, ordinario alla Scuola Normale Superiore di Pisa e direttore della Fondazione Ezio Franceschini, Simona Mammana e David Speranzi, entrambi funzionari bibliotecari della Bncf.

Niccolò Gramigni