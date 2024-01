Nuovo cantiere tram. Test all’imbuto Libertà. Il bivio manda tutti in tilt. Domani prova del fuoco

di Emanuele Baldi

"E ora qui da che parte vo?". Domanda legittima per l’automobilista fiorentino che s’infila nell’ultimo ’Tetris’ (ricordate il celebre videogioco di incastri russo?) di transenne di piazza della Libertà che cambia volto di continuo con l’avanzare dei cantieri della tramvia che da qui si allaccerà entro il 2026 a Bagno a Ripoli distendendo i suoi binari su tutta la spina dorsale dei viali per poi costeggiare Bellariva e attraversare quindi Gavinana. Con i cantieri che da venerdì sera hanno ’azzannato’ il primo lembo del viale Matteotti scombussolando tutta la viabilità a ridosso della piazza i fiorentini dovranno armarsi di tanta pazienza. Specialmente da domani, primo giorno lavorativo con il nuovo assetto viario.

Ma di fatto cos’è cambiato? E’ presto detto. Di fatto si tratta dell’avvio di due nuovi cantieri per la realizzazione della sede tranviaria in viale Matteotti e via La Marmora – come illustra una nota diffusa nei giorni scorsi da Palazzo Vecchio – e la contestuale riapertura di via Cavour con circolazione a senso unico verso piazza San Marco fino a via Sant’Anna. In soldoni i lavori interesseranno il viale nel tratto tra piazza della Libertà e via La Marmora-via Fra’ Bartolommeo occupando, una corsia per ogni senso di marcia, per l’esattezza quella interna.

Per i veicoli restano così oggi a disposizione soltanto due corsie per ogni direttrice: quelle centrali e quelle che sono state ricavate proprio in queste ore sui controviali (tra gli alberi e la pista ciclabile per intendersi) che vengono utilizzate per la circolazione.

Ci siamo messi in macchina per capire meglio. Il nodo vero – quello che preoccupa lo stesso assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che ha chiesto ai fiorentini di "tenere duro" per l’ultimo cantiere veramente impattante della linea 3.2 – è la biforcazione che gli automobilisti provenienti dal viale Lavagnini si trovano a metà di piazza della Libertà. C’è un cartello che indica piazza Beccaria con due frecce.

In pratica si può stare sulla sinistra restando al centro della carreggiata o spostarsi sulla destra nella nuova corsia ricavata dal controviale. Il fatto è che quasi tutti, come abbiamo avuto modo di verificare ieri, non si ’fidano’ a spostarsi a destra perché la sensazione istintiva è quella di entrare in centro da via Cavour e restano così tutti sulla sinistra in un’unica corsia di marcia (ieri soltanto un po’ rallentata, ma se anche domani il traffico non si spalmerà destinata inevitabilmente a ingolfarsi).

Insomma, questa la raccomandazione, nessuna paura: spostandosi sulla destra alla biforcazione non si entra assolutamente in centro ma si imbocca per alcune decine di metri il controviale ricavato togliendo i posti auto, si passa davanti cinema Principe e si rientra sul viale Matteotti circa all’altezza di via La Marmora. Servirà qualche giorno per abituarsi, è inevitabile. Più fluida sembra invece la situazione sul lato opposto del viale dove le auto, provenienti dalla direttrice Beccaria-Donatello procedono verso il viale Lavagnini.

Il cantiere sul lato centro – è stato spiegato nei giorni scorsi dal Comune – si estenderà anche in piazza della Libertà per consentire alcuni interventi su una cameretta interrata dell’acquedotto collocata al centro della carreggiata all’altezza di via Cavour. Quindi sulla direttrice proveniente da viale Lavagnini e diretta in viale Matteotti è stato istituito un restringimento di carreggiata con una corsia su entrambi i lati del cantiere e i veicoli sono così già instradati per transitare sul nuovo assetto

di viale Matteotti. Con la chiusura di via La Marmora, infine, viene anche riaperto il primo tratto di via Cavour con la prosecuzione dei lavori sulla sede tranviaria e il marciapiede adiacente. La strada da viale Matteotti è ora per gli automobilisti a senso unico verso piazza San Marco fino all’incrocio via Sant’Anna-via Venezia; il tratto successivo resta con l’attuale senso di marcia da piazza San Marco verso i viali. Per entrambi i flussi veicolari è in vigore l’obbligo di svolta su via Sant’Anna.