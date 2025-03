"Nuovo blocco B&B è battaglia ideologica"

"Il Comune riprova a bloccare gli affitti brevi in area Unesco ricorrendo nuovamente a strumenti normativi inadeguati, specie alla luce delle sentenze del Tar che hanno già bocciato simili provvedimenti. Ciò significa che l’amministrazione e il Pd vogliono soltanto portare avanti una battaglia ideologica contro il Governo Meloni". Lo dicono la consigliera regionale FdI, Bianchini, e la capogruppo FdI in Comune, Sirello, dopo l’approvazione della norma che limita nuovi alloggi per turisti in centro.