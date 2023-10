Nuovo bilancio a Campi: Fondi per lavori sulle strade

Una variazione di bilancio da 200mila euro che andrà a contribuire alla manutenzione straordinaria delle strade. È quella votata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la seconda da quando si è insediata la nuova amministrazione comunale. Soldi che vanno ad aggiungersi ai 50mila euro per la messa in sicurezza delle alberature e agli 80mila euro per l’efficientamento energetico delle caldaie nelle scuole. "La nostra è una scelta ben precisa: manutenzione, manutenzione e manutenzione, - ha commentato il sindaco di Andrea Tagliaferri - le strade, il verde urbano e le scuole sono tematiche di primaria importanza e per questo saranno sempre oggetto di attenzione e risorse nel prossimo bilancio". Concetti, questi, che erano stati pronunciati anche dall’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi: "Meno grandi opere e più attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria"