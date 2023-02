Nuovo asfalto e segnaletica sistemata I cantieri sulle strade

Nuovo look, maggiore decoro e sicurezza. Tre motivi per i quali l’amministrazione di Rufina ha deciso di mettere mano alla sistemazione di alcune strade sul territorio comunale, molto utilizzate e frequentate sia da pedoni sia da auto, e che per questo necessitano di manutenzione in grado di offrire adeguati livelli di sicurezza. In molti casi gli interventi di asfaltatura sono già stati avviati, alcuni conclusi.

Proprio in questi giorni, sono stati ultimati i lavori per il nuovo manto stradale e la segnaletica orizzontale in via Guido Rossa, via don Minzoni, via Cervi ed in via Martiri di Berceto. Strade importanti, non certo secondarie, sulle quali il Comune ha deciso d’intervenire a causa della situazione ormai degradata.

La parte d’intervento relativa all’asfaltatura va di pari passo con quella di completamento per la posa della fibra ottica, per la rete idrica e per l’illuminazione pubblica. Un intervento complessivo, dopo la cui conclusione inizierà la sistemazione di ulteriori vie del territorio. Strade che necessitano, anche in questo caso, di una nuova asfaltatura.

Leonardo Bartoletti