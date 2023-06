Nuovo allestimento al Museo della paglia tra musica e sfilata

Tanti eventi, oggi, per l’inaugurazione dell’allestimento del Museo della Paglia e dell’Intreccio di Signa. Il taglio del nastro alle 10.30, con saluti e presentazione dei lavori di restauro dell’ex caserma di viale Mazzini. Dalle 15 alle 18.30, performance e musica dal vivo con la Filarmonica Verdi, mentre l’associazione "Tutti per Uno" e altri gruppi di artisti si esibiranno nel cortile davanti il museo. Alle 21, quarta edizione della sfilata di moda "Un fiume di paglia", dedicata ai cappelli di ieri e oggi organizzata in piazza della Repubblica con la Pro Loco Signa e alcune aziende della zona.