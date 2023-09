Firenze, 15 settembre 2023 - Arriva il nuovo accordo sulle agevolazioni per il Tpl riservati agli studenti dell'Università di Firenze: l'intesa, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, garantirà un abbonamento a tariffa ridotta agli universitari iscritti all'anno accademico 2023-2024 per usare bus e tramvia nell'area metropolitana fiorentina. L'operazione è da 2,2 milioni di euro: Regione Toscana e Comune di Firenze contribuiranno, ciascuno, per 600mila euro. Mezzo milione sarà coperto dall'Ateneo fiorentino, i restanti 500mila dal Dsu Toscana. L'intesa riguarda naturalmente anche At, il gestore unico del tpl regionale. Sono previste due fasce di agevolazioni: per gli studenti con soglia Isee inferiore a 36151,98 euro l'abbonamento costerà 50 euro. Per tutti gli altri, la tariffa sarà 65 euro. Per ottenere l'agevolazione gli studenti dovranno registrarsi sul sito web di At richiedendo specificamente la riduzione per gli studenti dell'Università. Le operazioni di pagamento saranno effettuate sullo stesso sito di At a partire dall'1 novembre e fino al 30 novembre prossimi. L'abbonamento consentirà la fruizione nell'area metropolitana fiorentina del servizio di tpl: in attesa dell'implementazione della piattaforma di At che permetterà il pagamento diretto della tariffa agevolata, potranno usufruire dell'agevolazione gli studenti iscritti all'anno accademico 2023-2024, i cui nominativi saranno trasmessi ad At dall'Università. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci.