"Nuovi modelli per ospedali e pronto soccorso"

"È un esercizio sterile continuare a chiedere più soldi al governo, servono nuovi modelli organizzativi per pronto soccorso e ospedali". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità, facendo il punto insieme a Daniele Pezzati e Antonella Scocca, dell’Organismo toscano di governo clinico. "Devono essere riorganizzati gli ospedali liberando risorse economiche e umane – hanno detto –. Per esempio, è inspiegabile perché l’Aoup di Pisa abbia 1100 posti letto a fronte di 122 ruoli dirigenziali, con un primario ogni 8-9 posti letto". FdI ipotizza un fondo annuo di 4 milioni per i medici strutturati, più 1,2 milioni per gli specializzandi che scelgono l’emergenza-urgenza, con spazio a incentivi e tirocini obbligatori nell’emergenza-urgenza per i medici in formazione. Inoltre, sollecita un rafforzamento degli ambulatori per i codici bianchi.