Nuovi marciapiedi, vie e panchine. Inizia la riqualificazione del centro

Continuano a Marradi gli interventi di abbellimento del centro storico. Una serie di lavori pubblici iniziati già da alcuni anni, quando durante il primo mandato del sindaco Tommaso Triberti fu avviato il progetto di riqualificazione urbana "Vivi il centro", che ha coinvolto un po’ tutte le strade e le piazze del centro marradese. Si è iniziato col rifacimento dei marciapiedi e dei sottoservizi, si sono collocati numerosi arredi urbani, panchine, fioriere, cartellonistica turistica, si sono fatti interventi per la sicurezza stradale e la rigenerazione urbana. Importanti anche i lavori al mercato coperto, un’area pressoché dismessa e che è stata oggetto di riqualificazione, diventando così un luogo di incontro e di servizio per le attività associative, culturali e gastronomiche. Questo grazie anche e soprattutto alla realizzazione, nei locali vicini, dell’"Urban Center", uno spazio che ora ospita l’ufficio turistico e sale per gli incontri. A breve l’edificio sarà dotato anche di una cucina professionale utilizzabile dalle associazioni marradesi, particolarmente vivaci nel paese dell’Alto Mugello. Intanto nella piazza centrale, piazza Scalelle, si è aperto un nuovo cantiere: con un investimento di 225 mila euro si provvederà alla riqualificazione del primo lotto della pavimentazione, saranno attivate, in alcuni punti del centro, nuove illuminazioni scenografiche, provvedendo anche alla sistemazione dei sottoservizi dell’area mercatale e degli impianti elettrici della piazza utili anche per lo svolgimento di manifestazioni. Lavori iniziati anche in via Castelnaudary, dove è prevista la ristrutturazione e messa in funzione dei bagni pubblici all’esterno del Centro Culturale "Dino Campana".

"Continuiamo a lavorare – dice il sindaco Triberti - per un paese sempre più bello e moderno, attraverso riqualificazioni che valorizzano il centro storico e lo rendono più funzionale e vivibile per i residenti, nuovi e vecchi, ma anche per i turisti. Naturalmente come ogni cantiere nel centro qualche disagio lo porterà, ma si tratta di interventi attesi da tempo e sicuramente importanti".

Paolo Guidotti