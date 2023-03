Nuovi lampioni, vecchi malumori

Diventano un caso i lampioni di San Martino e Rinaldi. In questi giorni è partita da parte dei tecnici di Hera Luce, la sostituzione dell’impianto di illuminazione nella zona collinare. Solo che molti residenti non stanno apprezzando i nuovi sostegni che sono stati installati. "Indegni per la zona collinare" dicono i più soprattutto in questi giorni nei quali sono ancora presenti quelli vecchi, di foggia ottocentesca e realizzati in ghisa. I nuovi sono di acciaio zincato, uguali a quelli che si trovano nelle zone industriali. L’unica concessione all’estetica è che sono sormontati da una lanterna uguale ai vecchi e che saranno dipinti di nero. La necessità di installare questi sostegni, fanno sapere dall’amministrazione, deriva dalla necessità di semplificare le operazioni di manutenzione.