Nuovi lampioni a led: ecco le vie interessate

E luce fu. Inaugurazione domani alle 9,30 a Rinaldi per la nuova illuminazione a led nelle vie di Rinaldi, Casellina, Triozzi Basso. A inaugurare il primo tratto della nuova illuminazione, il sindaco Fallani assieme ai rappresentanti di Hera Luce, che realizza gli interventi con un proprio investimento in ambito dell’accordo con il comune. In questi giorni sono stati installati e testati i primi 35 nuovi lampioni a led di un intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico in collina, che porterà in tutto 126 nuovi punti luce a basso consumo anche anche a San Martino alla Palma e a Mosciano; nei tratti di strada a maggior scorrimento 50 pali sono in alluminio a sicurezza passiva, a tutela di chi viaggia.

La conclusione definitiva dell’intervento in 5 settimane. "Con l’installazione dei nuovi impianti si ha più sicurezza, risparmio energetico, comfort visivo, decoro nelle frazioni e nelle vie collinari, oltre a una maggior tutela di chi viaggia lungo le strade", ha detto il sindaco Sandro Fallani". Non è mancata qualche discussione, visto che i nuovi pali in alluminio dal punto di vista estetico non hanno lo stesso appeal dei vecchi che erano in ghisa con foggia ottocentesca. Dopo Rinaldi si passa alla seconda fase, con i cantieri che si spostano su via San Martino alla Palma dove saranno installati i primi 35 lampioni con pali in alluminio a sicurezza passiva, progettati in modo da ridurre al massimo le conseguenze per le persone in caso di eventuali incidenti stradali contro i sostegni..