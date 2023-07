Nuovi inquilini per l'ex scuola di Varliano a Bagno a Ripoli

L’ex scuola elementare di Croce a Varliano cerca nuovi inquilini. Chiusa alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, da settembre tornerà a vivere ospitando in alcune aule la terza sede dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana con corsi specifici in alta maglieria e abbigliamento. Le altre stanze invece sono disponibili per altre associazioni del territorio per attività – si legge nel bando appena pubblicato sul sito del Comune – obbligatoriamente di carattere ludico, sportivo, culturale o educativo, con particolare attenzione per l’integrazione con la frazione di Croce. I progetti selezionati nel bando che scade alle 13 del 4 agosto firmeranno una convenzione di un anno, da settembre 2923 a agosto 2024 con possibilità di proroga di 6 mesi. Gli spazi saranno concessi con un canone di 462 mensili oltre il rimborso forfettario delle bollette.