Nuovi giochi e arredi nei giardini Il piano lavori, ecco dove e quando

di Sandra Nistri

Lavori a breve termine per sostituire giochi e arredi in giardini e aree verdi comunali. Ad agosto gli interventi riguarderanno il giardino della Scuola per l’infanzia Piaget a Quinto Alto e il giardino dell’Anello: "Si tratta di un unico affidamento già effettuato – dice l’assessore all’Ambiente, Beatrice Corsi – in pratica andremo a rifare la pavimentazione antitrauma, in gomma riciclata, al giardino del Piaget, e questo è il lavoro più importante, ma nell’occasione toglieremo anche la torre scivolo che è datata per sostituirla con una nuova, e saranno posizionati nuovi giochi. Altri giochi presenti, e in particolare una casetta in legno saranno poi ripristinati e ritinteggiati. Queste opere di manutenzione straordinaria saranno effettuate in agosto per terminare prima del rientro a scuola in settembre".

Nello stesso affidamento figurano anche i lavori previsti al giardino dell’Anello: "Si tratta – prosegue Corsi – di piccoli interventi che riguarderanno in particolare la rete e il campo da basket, compreso il canestro, cose piccole che ci sono state richieste da chi frequenta l’area".

Il ‘lifting’ riguarderà poi aree del centro cittadino, come l’assessore ha avuto modo di dire anche nell’ultima seduta del consiglio comunale rispondendo a una interrogazione del consigliere della Lega, Roberto Abate: "A settembre – prosegue Corsi – l’obiettivo è di intervenire sui giochi di piazza De Amicis e piazza IV Novembre, che sono stati inseriti in un’unica perizia per l’affidamento. In piazza IV Novembre in realtà l’altalena è stata danneggiata involontariamente dalla ditta che stava operando nei mesi scorsi per la riqualificazione del verde: l’intervento è stato più lungo perché abbiamo dovuto attivare l’assicurazione. In piazza De Amicis è stato invece danneggiato il grande ponte di legno e sarà sostituito probabilmente con giochi non di legno, magari meno affascinanti ma con una gestione più facile. Stiamo lavorando poi a un accordo quadro per le attrezzature ludiche e gli arredi urbani per poter intervenire più celermente nelle diverse necessità".