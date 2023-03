Nuovi fondi dalle pieghe del bilancio

Con il voto della maggioranza e l’astensione di centrodestra e centrosinistra, il consiglio comunale ha approvato alcune variazioni di bilancio, che consentiranno di liberare risorse per gli investimenti 2023-25. Vari i capitoli interessati dalle maggiori entrare di circa 651mila euro, di cui 279 per quest’anno. Lo Stato ha infatti rifinanziato le criticità Imu, con oltre 320mila euro; altri 210mila arriveranno dall’addizionale Irpef; 51mila per il caro-luce. Inoltre nel triennio cala la spesa corrente di circa 214mila euro, di cui 89mila risparmiati nel 2023. Di contro il Comune spenderà di più per le mensa scolastica: circa 618mila euro e, a seguito della revisione delle fasce Isee, arriveranno 240mila euro in meno dalle rette dei genitori. A conti fatti, per gli investimenti 2023 ci saranno: 100.420 euro per strade e piazza, più altri 70mila euro per acquisto attrezzature; 45mila euro per i preliminari ai lavori alla scuola di Borgunto; circa 9mila per l’emergenza abitativa e 10.500 per la Società della salute. Si dovrà attendere l’anno prossimo per la sistemazione dei giardini (50mila euro), quando sempre per le manutenzione stradale saranno disponibili altri 195mila euro. Confermate infine le entrate del Pnrr e 200mila per la promozione turistica.

D.G.