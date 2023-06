Nuovi e vecchi cantieri a Lastra Ecco come cambia la viabilità

Nuova organizzazione della viabilità per consentite i lavori in via di Sotto, a Lastra a Signa. Gli interventi in corso in questi giorni sono effettuati da Centria Srl e riguardano la rete del gas metano. Solo dopo la loro conclusione ripartirà, entro l’autunno, la realizzazione della nuova rampa d’accesso al ponte, iniziata a gennaio 2021 e ferma ormai da molti mesi. Per consentire la prosecuzione dell’intervento, effettuando lo scavo anche in un altro punto della strada, oltre al già annunciato divieto di circolazione a tutti i veicoli in via di Sotto, è istituito anche l’obbligo di svolta a sinistra, in direzione di piazza Andrei, ai veicoli provenienti da via De Amicis. Il transito su quest’ultima strada è comunque limitato ai soli veicoli con massa a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 tonnellate. "La polizia municipale – spiegano dal Comune di Lastra a Signa – sta monitorando l’andamento del cantiere e le ripercussioni sulla viabilità. Per ovviare ai rallentamenti viene regolata l’accensione dei semafori in modalità lampeggiante per tutto l’orario in cui il traffico è scarso. Durante le ore di maggior traffico, il semaforo lampeggiante creerebbe infatti ancora più code in quanto i veicoli che percorrono le direttici che non hanno precedenza sulle altre non riuscirebbero mai a entrare". La fine dei lavori alla rete del gas è prevista per il 24 giugno. Eventuali slittamenti saranno comunicati sui canali del Comune.

Li.Cia.