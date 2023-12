Nuovi dissuasori in via Pratese

Paletti dissuasori per fermare il ‘parcheggio selvaggio’ in un punto critico. Il provvedimento è stato previsto dal Comune, con una ordinanza, per un tratto in cui il problema si verifica con frequenza: quello di viale Pratese all’intersezione con via Romagnosi. In corrispondenza dell’incrocio, si trova una zona delimitata da segnaletica orizzontale di zebratura su cui è in vigore il divieto di sosta. Divieto che, però, viene ignorato da molti tanto che l’immissione su viale Pratese da via Romagnosi appare particolarmente pericolosa, con rischi di incidenti. Da qui la decisione di inibire in modo permanente la sosta nella porzione di carreggiata con l’installazione dei paletti dissuasori nell’area delimitata dalla segnaletica orizzontale di zebratura. Un provvedimento non frequente che non è, però, l’unico: in passato, ad esempio, la stessa scelta era stata adottata in altre zone del territorio per impedire la sosta sui marciapiedi.