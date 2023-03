Nuovi controlli sui ponti Oggi deviazioni

Lavori in corso sui ponti strategici del Valdarno fiorentino. Stamani dalle 9,30 alle 13, l’ufficio tecnico della Città Metropolitana effettuerà misurazioni e verifiche al ponte di San Clemente, al confine tra Reggello e Rignano. Sarà dunque chiuso al traffico veicolare; garantito il transito solo ai mezzi di soccorso e pronto intervento in emergenza e ai pedoni e cicli e motocicli condotti a mano. Tutto il traffico veicolare sarà deviato sulle Sr 69 e Sp 89 bis. Proseguono fino a domani anche le indagini sulla struttura del ponte sull’Arno che collega Figline a Matassino, sempre per conto della Città Metropolitana, con senso unico alternato in orario 9-16. Il provvedimento sta creando code in entrambi i territori interessati. Ma la Città metropolitana spiega: "Le indagini ed ispezioni sui ponti come in questo caso, per motivi di sicurezza non possono essere svolte nelle ore notturne".

Manuela Plastina